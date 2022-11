Lyon : vers de nouvelles connexions italo-françaises avec la SNCF ?

La SNCF souhaiterait lancer de nouvelles lignes reliant Lyon à 14 villes d’Italie de l’autre côté des Alpes. Un projet qui pourrait voir le jour à partir de 2026 et qui permettrait d’avoir des trajets entre la préfecture rhodanienne et Milan, Rome, Turin ou encore Naples par exemple. Ce projet a aussi pour but de concurrencer la compagnie ferroviaire italienne Trenitalia qui relie déjà Paris, Lyon et Milan.