Lyon : vers des terrasses permanentes sur les places de stationnement ?

Alors qu’une réouverture des terrasses est annoncé pour le 19 mai. Afin de soutenir les commerçants dans cette reprise progressive de leur activité, la Ville de Lyon annonce l’autorisation des extensions de terrasses pour cette année. Les surfaces ajoutées dans le cadre de ces extensions ne seront pas facturées. Si le commerçant possède déjà une terrasse, l’extension peut atteindre 50% de surface au maximum.

Autre nouveauté, la Ville de Lyon ouvrira prochainement la possibilité de faire des demandes annuelles pour les terrasses sur stationnement, en plus de la période estivale. Pour le moment, ces terrasses sont possibles du 1er mai au 30 septembre.

A la fin de l’année, une consultation des professionnels et des habitants débutera pour une actualisation du règlement des terrasses pour une entrée en vigueur pour 2023.



Afin de répondre aux objectifs de tranquillité et de sécurité, une série de mesure seront également mises en place. Le conseil Lyonnais de la Nuit permettra de prendre en compte les dysfonctionnements nocturnes, liés ou non à l’activité des établissements, la médiation sociale nocturne sera expérimentée, une approche complémentaire à celle de la médiation sur l’espace public pourrait se traduire par la mise en place d’un protocole faisant appel à des « chuteurs », à l’initiative des gérants d’établissement.

D’autre part, la Police Municipale interviendra jusqu’à deux heures du matin les fins de semaine aux côtés de la Police Nationale, avec qui nous avons contractualisé un plan de sécurisation, afin de garantir une présence et une réactivité face aux phénomènes de délinquance.