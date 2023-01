Lyon : vers une piétonnisation de la rue de la République ?

Le maire de Lyon veut faire évoluer le centre-ville lyonnais. Il a annoncé qu’un projet était à l’étude pour une piétonnisation totale de la rue de la République depuis la place Bellecour jusqu’aux Terreaux. Des arbitrages doivent encore être faits. Le tronçon entre la rue Grenette et l’Hôtel de Ville devrait donc d’ici la fin du mandat, ne plus être accessible aux véhicules.



Cette hypothèse aurait reçu “plus de 60 % d’opinions favorables” de la part des Lyonnais. La Ville devrait confirmer d’ici février que ce scénario est bien celui retenu.



A noter que Gregory Doucet a également annoncé son intention de briguer un second mandat à partir de 2026.