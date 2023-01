Lyon veut faire renaître la liaison ferroviaire Lyon – Limoges – Bordeaux

Les élus métropolitains ont délibéré en faveur d’une entré capital de la société coopérative Railcoop, à hauteur de 80 000€. Le 15 décembre dernier, le conseil municipal de Lyon avait fait de même, pour une participation de 20 000 €. Au-delà de l’appui financier, ce double engagement vise à faire connaître et crédibiliser un projet ferroviaire d’intérêt général : la relance d’une liaison voyageurs transversale Bordeaux – Lyon via Limoges, abandonnée depuis fin 2012 par la SNCF.

Selon la Métropole, le projet de Railcoop s’inscrit dans une logique de complémentarité vis-à-vis de l’opérateur public national SNCF Voyageurs, mais aussi en tant qu’opérateur de fret ferroviaire de proximité (courtes-moyennes distances). En rejoignant la SCIC, la Métropole et la Ville de Lyon :

• se dotent d’un levier supplémentaire pour agir sur les enjeux de de mobilité : report modal pour les déplacements de voyageurs et de marchandises, désengorgement, réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur ;

• contribue à un aménagement plus équilibré du territoire à travers le renouveau des liaisons ferroviaires transversales de moyenne et longue distance, abandonnées depuis plusieurs décennies par l’État et la SNCF au profit d’un réseau radial centré sur Paris (4 allers-retours quotidiens Lyon – Bordeaux via Limoges ou Clermont-Ferrand à l’orée des années 2000, 0 depuis 2013).