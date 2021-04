M6 à la recherche de candidats lyonnais pour sa nouvelle émission immobilière

La chaîne de télévision M6 se lance dans une nouvelle aventure immobilière mais sans Stéphane Plaza cette fois-ci. Le présentateur de cette émission reste pour l’instant inconnu.



Pour sa nouvelle programmation, M6 cherche des familles qui désirent acheter, mais qui ne trouvent pas la maison de leurs rêves malgré un financement validé. M6 fait notamment appel à des candidats lyonnais ainsi qu’aux alentours de la ville.

Une nouvelle émission pleine de promesses



L’objectif de ce nouveau programme sera d’accompagner sur toute la durée les familles dans leur projet d’achat de maison dont ils ont toujours rêvé. Les téléspectateurs pourront quant à eux assister à toutes les étapes d’un achat immobilier.



Une démarche sincère



La chaîne M6 insiste sur le fait que les acheteurs doivent être dans une démarche réelle avec une envie profonde d’être propriétaire et un dossier financier complet et validé par la banque.



Le programme de télévision va faire intervenir des experts de tous domaines afin d’aider au maximum les futurs acquéreurs et de répondre à leurs attentes pour leur trouver la maison idéale.



Le casting de cette émission démarre juste et la chaîne espère tourner dans les prochains mois. Pour candidater, M6 demande de remplir le formulaire suivant : La maison de nos rêves (shortaudition.com). Alors si vous êtes intéressés par le projet n’hésitez pas à vous inscrire pour participer à cette nouvelle aventure.