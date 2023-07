M7 : Un faux radar effraie les automobilistes depuis des semaines

Si vous circulez souvent à Lyon, vous avez déjà sûrement emprunté la M7, et vous êtes sans doute déjà passé sous le pont situé au croisement du quai Jean-Jacques-Rousseau et de la rue Stéphane Déchant. Dans ce cas, vous avez déjà dû constater la présence d’une « boîte grise » aux allures d’armoire électrique sur le pont.

Depuis quelques semaines, cette armoire est le sujet d’une blague de… plutôt mauvais goût. En effet, un petit plaisantin s’est amusé à repeindre l’armoire en noire, et à la strier de bandes jaunes. Le look est réussi et la blague a eu l’effet escompté : les automobilistes croient depuis quelques semaines à l’installation d’un nouveau radar « surprise ».

La circulation ralentie

Et puisque le déguisement de la-dite armoire est plutôt réussi, les automobilistes, ayant repéré le faux radar depuis quelques semaines, ralentissent maintenant en empruntant cet itinéraire, causant un ralentissement conséquent en heures de pointe…

Aucune poursuite envisagée

Si le canular a eu quelques répercussions sur la circulation, la Métropole de Lyon n’envisage pas de poursuites judiciaires, selon le Progrès. En revanche, l’armoire devrait être repeinte d’ici les semaines à venir.