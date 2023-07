Mâcon accueille le Grand Prix de France de Formule 1 motonautique

Ce samedi et ce dimanche, Mâcon va accueillir le Grand Prix de France de Formule 1 motonautique sur la Saône. Il s’agira, de plus, d’une manche du championnat du monde. Samedi, les essais libres débuteront à partir de 10h avant que les qualifications ne prennent place à 15h pour la première manche puis à 16h pour la seconde. Le Grand Prix de France débutera lui officiellement dimanche à 15h30. Une occasion rare de voir ces appareils qui vont à plus de 200 km/h sur l’eau.