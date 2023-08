Mâcon : la ville va accueillir le premier magasin de l’enseigne Normal en Saône-et-Loire

Créée au Danemark, la marque Normal a ouvert son premier magasin à Silkeborg en avril 2013 et compte aujourd’hui plus de 500 magasins à travers l’Europe, après s’être implantée en Norvège, en Suède, aux Pays-Bas, en Finlande, au Portugal et en France.

Dans l’Hexagone, 105 enseignes ont vu le jour, dont la dernière à Paris, rue de Rivoli, et l’un des prochains magasins de la marque sortira de terre à Mâcon, courant octobre, pour une première implantation de Normal en Saône-et-Loire. Une boutique située sur deux niveaux de l’îlot Laguiche et qui est actuellement en travaux, indique Le Journal de Saône-et-Loire.

Ce magasin aura une surface totale de 575 m2 sur deux niveaux et, à l’image des magasins Ikea, sera disposé dans une forme de labyrinthe.