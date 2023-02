Une adolescente mâconnaise âgée de 14 ans, disparue depuis vendredi, a été retrouvée saine et sauve par les forces de l’ordre. Sourde et muette, la jeune fille avait fuguée de son domicile dans le cadre d’une “relation amoureuse”, précise Le Journal de Saône-et-Loire. Cette dernière a regagné le foyer et retrouvé ses parents.

