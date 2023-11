A Mâcon, le marché des plaisirs gourmands est toujours d’actualité ce week-end. L’évènement mâconnais a débuté ce vendredi matin au parc des expositions de la ville. Au total, plus d’une centaine d’exposants sont présents sur place. A noter qu’il est gratuit entre 12h et 13h et qu’il dure jusqu’à lundi soir.