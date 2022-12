Mâcon : un véhicule chute dans la Saône

Un important dispositif de secours a été mis en place ce samedi après la chute d’une voiture dans la Saône tôt ce matin depuis le pont Saint-Laurent à Mâcon. Le véhicule aurait arraché trois mètres de barrière avant de finir sa course dans l’eau où la profondeur est estimée entre 5 et 6 mètres dans cette zone.



Selon les informations du Journal de Saône-et-Loire, la voiture aurait été localisée aux alentours de 10h40. Le pont a évidemment été fermé aux véhicules et aux piétons. Une grue a été installée pour sortir le véhicule de l’eau. Pour l’heure, on ignore si des victimes sont à déplorer.