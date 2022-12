Mâconnais Beaujolais Agglomération : nouvelles consignes de tri des déchets au 1er janvier

À partir du 1er janvier 2023, de nouvelles consignes de tri des déchets seront mises en place par la communauté d’agglomération Mâconnais Beaujolais Agglomération.

Un tri jugé plus « simple » et permettant de « meilleures performances de recyclage et toujours moins de déchets à enfouir ou à incinérer », selon le communiqué publié sur le site de la communauté d’agglomération, qui incite « tous les habitants de MBA sans exception » à trier tous les emballages.

Voici les nouvelles consignes de tri à prendre en compte : fin des colonnes bleues, tous les emballages plastiques et métalliques, les cartonnettes et les papiers se trient ensemble dans les colonnes et les bacs jaunes, tandis que les emballages en verre se déposent toujours dans les colonnes vertes.