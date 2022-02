Macron et Poutine se sont mis d’accord pour un cessez-le-feu en Ukraine

Selon l’Élysée, le président de la République Emmanuel Macron s’est entretenu avec le président russe Vladimir Poutine dans le but d’instaurer un cessez-le-feu à la frontière entre l’Ukraine et la Russie où les tensions sont vivent depuis quelques semaines. C’est lors d’un entretien téléphonique que les deux homologues ont favorisé une issue diplomatique et pacifiste pour sortir de la crise actuelle. Le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian doit rencontrer lui aussi son homologue russe Sergueï Lavrov dans les jours qui suivent.

Vladimir Poutine a tout de même expliqué que les provocations ukrainiennes étaient à l’origine de l’escalade des tensions dans l’est de l’Ukraine. Le Kremlin aurait demandé à l’Otan et à Washington de prendre les demandes de sécurité russes très au sérieux.