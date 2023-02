Maluma en concert au Théâtre Antique de Vienne le 23 juin prochain

Maluma sera en concert pour une date unique en France au Théâtre Antique de Vienne, le 23 juin prochain, à l’occasion de la première édition du Viva Latino Festival. Cet événement rend hommage à la musique, à la danse et à la culture latino-américaine avec différents shows prévus de 18h à minuit.



L’artiste colombien de 29 ans sera donc bien présent lors de cette soirée inédite à Vienne. Maluma est devenu l’un des artistes les plus importants de la scène latine-raggaeton avec les titres “Felices Los 4”, “Corazon”, “Hawaï”, “Chantaje” avec Shakira ou encore “Hola Senorita” avec Gims. Il a également collaboré avec Justin Bieber, The Weeknd ou encore Madonna.



Le prix de la place est fixé à 89 euros. La billetterie sera ouverte ce mardi à partir de 10h. Plus d’informations à retrouver ici.