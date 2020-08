Manchester City – OL (1-3) : les tops et flops

L’OL a créé le plus grand exploit de son histoire européenne en éliminant Manchester City (3-1) et en se qualifiant pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Mes tops et flops.

Les tops :

-L’esprit collectif qui anime cet OL. Rudi Garcia et son staff ont sacrément du bien bosser depuis la reprise pour que ce groupe ait enfin une âme.

-Rudi Garcia. Après avoir neutralité le PSG, contenu la Juventus Turin, il a mis en échec le Manchester City de Guardiola. C’était un petit PSG, une petite Juve et un petit City ? Au bout d’un moment, il n’y a plus de hasard : c’est surtout un grand OL. Ses choix de départ ont été aussi bons (Toko à l’origine du premier but) que son coaching (doublé de Dembélé).

-Certaines individualités méritent d’être mise en avant : Marcelo taille patron, Fernando Marçal irréprochable, Maxwel Cornet énorme, Maxence Caqueret bluffant, Houssem Aouar sublime…

Les flops :

-Léo Dubois est le défenseur lyonnais qui a le plus souffert. Rapidement averti, il a été bien suppléé par Kenny Tete en fin de match.

-Memphis Depay n’a pas existé. Mais le capitaine est sans doute pour beaucoup dans la nouvelle mentalité qui anime les Gones.