Manchester City -OL : l’avant-match

L’Olympique Lyonnais affronte Manchester City ce samedi à Lisbonne en quart de finale de la Ligue des Champions. Tout ce qu’il faut savoir avant l’un des plus grands défis de l’histoire du club.

Le contexte :

Qui aurait imaginé l’OL en quart de finale de la Ligue des Champions cette saison ? Certainement pas grand monde. L’Olympique Lyonnais a réussi un énorme exploit en éliminant la Juventus Turin. Mais il avait aussi profité des circonstances : une victoire à l’aller avec un maximum de réussite, un retour à huis clos, un penalty généreux et une petite Juve. Contre Manchester City, la marche sera beaucoup plus haute.

Battue par le PSG aux tirs au but (0-0, 6 t.a.b à 5) en finale de la coupe de la Ligue, battue mais qualifiée contre la Juventus Turin (2-1), l’équipe de Rudi Garcia a très bien défendu lors de ces deux matchs mais a aussi trop peu attaqué. Dans le 3-5-2, l’animation avec le ballon est terne et les attaquants sont beaucoup trop isolés. L’OL devra absolument s’améliorer dans ce secteur ou tout miser sur les coups de pied arrêtés. Pourquoi pas sauf qu’ils sont cette saison l’un des principaux points faibles de l’équipe.

L’adversaire :

Sous pavillon émirati depuis 2008, entraînés par Guardiola depuis 2016, les Citizens sont programmés pour gagner la Ligue des Champions. Pourtant, leurs échecs sont souvent retentissants dans cette compétition : Manchester City n’a même atteint qu’une seule fois le dernier carré, en 2016.

Deuxième de Premier League, City a terminé à la bagatelle de 18 points de Liverpool, avec neuf défaites au compteur, soit cinq de plus qu’en 2018-2019. Mais la formation de Guardiola est sur un pente ascendante avec six victoires lors de ses sept derniers matchs (une défaite contre Arsenal 2-0 en ½ finale de la Cup), dont un succès la semaine dernière contre le Real Madrid (2-1) en huitième de finale retour. Son potentiel offensif fait froid dans le dos : 102 buts inscrits en championnat.

Les joueurs à suivre :

La semaine dernière, on écrivait qu’il faudrait forcément un grand Anthony Lopes pour éliminer la Juventus Turin. L’OL n’en a même pas eu besoin. Battu sur un penalty et une frappe lointaine de Cristiano Ronaldo, le gardien lyonnais n’avait pas spécialement brillé. Cette fois, il serait franchement stupéfiant qu’il ne soit pas davantage sollicité. Sur ses terres portugaises, ”Antho” sera au cœur de l’affiche.

En attaque, une semaine après avoir été remplaçant contre la Juve, Moussa Dembélé devrait débuter. Les Lyonnais attendent qu’il marque enfin sous leurs couleurs en Ligue des Champions. Les Anglais scruteront sa capacité à exister à ce niveau.

A City, le danger viendra de partout mais sans doute encore plus de Kevin De Bruyne. Le Belge a été directement impliqué dans 33 buts en Premier League (13 buts, 20 passes décisives).

Les déclarations :

🎙 Le coach @RudiGarcia avant le quart de finale de @ChampionsLeague #ManCityOL : "Avoir éliminé la Juventus nous donne plus de confiance. On a envie de rester longtemps à Lisbonne. Manchester est le grand favori. On veut créer la surprise ce samedi." pic.twitter.com/LR6yA0lFoH — Olympique Lyonnais (@OL) August 14, 2020

Josep Guardiola (ent. Manchester City) : ”Évidemment, c’est grandiose d’avoir éliminé les rois de cette compétition (le Real Madrid) mais quand on joue un seul match, tout peut arriver. Cette année, il n’y a pas de favoris. En confrontation aller-retour, les grosses équipes sont avantagées.”

La statistique :

L’Olympique Lyonnais et Manchester City ne sont jusqu’à présent tous les deux qualifiés qu’une seule fois pour les demi-finales de la Ligue des Champions. En 2010, l’OL de Puel avait échoué à deux reprises contre le Bayern Munich (1-0 en Bavière, 0-3 à Gerland). En 2016, le Manchester City de Pellegrini avait été battu de peu par le Real Madrid (0-0 en Angleterre, 1-0 en Espagne).

Le tweet :

Julien Huët

Manchester City – Olympique Lyonnais, à vivre ce samedi dès 20H45 en intégralité avec Julien Huët et Willy Sonthonnax sur Tonic Radio. Rendez-vous quelques minutes après le coup de sifflet final pour le débrief sur la page Facebook Tonic Radio !