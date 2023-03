Manifestation contre la fusion Oullins et Pierre-Bénite ce jeudi soir

Suite à l’annonce de la fusion des communes d’Oullins et de Pierre-Bénite en janvier 2024, le PS et Le Temps D’agir (écologistes) ont lancé un appel à manifestation sur Twitter. Prévue ce jeudi à 18h30 devant la mairie d’Oullins peu de temps avant le conseil municipal, cette manifestation a pour but de dénoncer cette fusion. Ce mouvement fait suite au lancement d’une pétition pour l’obtention d’un référendum la semaine dernière. En sept jours, celle-ci a déjà obtenu 1 300 signatures.

Manifestatons notre opposition, on ne décide pas une fusion sur un coin de table…#oullins #nonalafusion pic.twitter.com/UlkChFlTlN — PS Oullins (@PSOullins) February 28, 2023