Manifestation des agriculteurs : les automobilistes invités à différer tout déplacement

En raison du mouvement social, la circulation est perturbée sur le réseau routier en région Auvergne-Rhône-Alpes depuis ce mardi matin. Selon la préfecture, les perturbations devraient s’accentuer ces prochains jours avec des opérations « escargots » et de nouveaux blocages supplémentaires annoncés demain, mercredi 24 janvier : A7 de Orange à Montélimar, A47 à Givors, A49 en Drôme, A71/A75/A89 à Clermont-Ferrand, M6 à Limonest, N102 en Ardèche.



La Préfète demande aux automobilistes de bien respecter les itinéraires conseillés, de rester calme et de différer tout

déplacement non indispensable. “En ce sens, les employeurs sont invités à faciliter, sans délai, le recours au télétravail de leurs salariés.”

C.B.