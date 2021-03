Manifestation des agriculteurs : plus de 200 tracteurs ont encerclé la place Bellecour

Après le feu de détresse du 9 mars, les agriculteurs de la région Auvergne-Rhône-Alpes et des départements du grand Massif Central, se mobilisent ce jeudi à Lyon et à Clermont-Ferrand.



Les agriculteurs se sont donné rendez-vous à 12h sur la place Bellecour afin de dénoncer la situation économique du monde rural. Dans la ligne de mire des agriculteurs : la non-application de la loi Egalim sur les prix des produits et la réforme de la politique agricole commune (PAC).



C’est au total plus de 200 tracteurs et 1 000 agriculteurs sont réunis autour de la célèbre place lyonnaise.



À Lyon, comme à Clermont, les représentants de la FDSEA et des JA évoquent toutes les problématiques filière par filière : lait, viande…

Les manifestants soulignent que le principal souci vient des prix trop bas qui ne permettent pas de gagner assez d’argent au travail.



Une concertation est prévue entre les représentants des agriculteurs et le préfet de Région afin de faire entendre leurs revendications :

Appliquer les prix à la production selon les coûts de production calculés au niveau national par les interprofessions où à défaut par l’Observatoire des prix et des marges

Mettre en place la non-négociabilité des conditions générales de vente

Créer une autorité de régulation en charge de la mise en place et du contrôle du dispositif

Obliger à l’étiquetage total des produits alimentaires sur l’origine.

Les agriculteurs annoncent qu’ils ne repartiront pas avec leur cargaison de pneus et de fumiers. La ville de Lyon semble être dans leur collimateur.