Manifestations agriculteurs : le point sur les blocages

Les différentes opérations de blocages des agriculteurs continuent ce jeudi. En effet, l’A47 située au sud de Lyon devrait être bloquée jusqu’à environ 12h, au niveau de l’échangeur de Givors. La circulation est coupée sur l’autoroute entre les sorties 9.3 (Mornant, dans le sens Givors / Saint-Étienne) et 11 (La Madeleine, dans le sens Saint-Étienne / Lyon).

La M6 est coupée au niveau de Limonest, juste après la jonction avec l’autoroute A89 (dans le sens Paris / Lyon), et jusqu’à la sortie 34 (Dardilly, dans le sens Lyon / Paris). Il est recommandé d’emprunter l’A46 et la RN346 (rocade est) dans les deux sens.

Les agriculteurs de l’Ain, eux, rejoignent le mouvement. Ce jeudi, dès 8h45, 200 chefs d’exploitation, se réuniront à Beynost. Ensuite, ils emprunteront A42, dans le but de remonter en direction de Lyon et de faire blocus au niveau du Nœud des îles, vers le parc de Miribel-Jonage, là où l’A42 rejoint l’A46.



La préfecture de région Auvergne-Rhône-Alpes appelle les usagers de la route à “différer tout déplacement non indispensable” ce jeudi

A.B