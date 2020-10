Manifestations contre le projet de loi bioéthique : environ 800 personnes présentes place Bellecour

Environ 800 personnes ont manifesté ce samedi après-midi à Lyon, place Bellecour. À l’appel national d’une vingtaine d’associations (La Manif Pour Tous, Cosette et Gavroche…) membres du collectif “Marchons Enfants”, les participants ont protesté contre le projet de loi bioéthique porté par le gouvernement.



Un peu plus tard dans l’après-midi, les manifestants ont été rejoints par des militants favorables au projet de loi. Les deux camps se sont faits face pendant plusieurs minutes. La tension était palpable, mais aucun débordement n’a toutefois été signalé.



À noter que plus d’une soixantaine de manifestations avaient lieu ce samedi dans de nombreuses villes de l’Hexagone. Des rassemblements étaient notamment prévus à Villefranche-sur-Saône et à Vienne.

#MarchonsEnfants à #Lyon : Macron TA LOI, ON N'EN VEUT PAS ! @EmmanuelMacron Rassemblez les Français, retirez ce projet ! pic.twitter.com/5ZzdEjHk0n — La Manif Pour Tous (@LaManifPourTous) October 10, 2020