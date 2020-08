Manifestations des gilets jaunes : un Lyonnais arrêté pour avoir dégradé des banques

Un homme de 22 ans a été arrêté ce mardi matin à Lyon pour avoir commis d’importantes dégradations le 7 mars 2020, lors de l’acte 69 des gilets jaunes.



Cet acte avait été particulièrement violent et de nombreuses dégradations ont été commises, notamment sur des établissements bancaires et des commerces de la rue Victor-Hugo. L’enquête qui a suivi s’est avérée particulièrement compliquée car les images de vidéo-surveillance montraient des individus le visage dissimulé.



Toutefois, lors de la perquisition, les policiers ont retrouvé une paire de baskets portée au moment des faits. De plus, des images contenues dans son téléphone montraient également sa présence lors de la manifestation.



Possédant sept antécédents judiciaires, le mis en cause a été interpellé vers 6h45 dans le 9e arrondissement de Lyon. Il a reconnu les faits, justifiant ses actes par une démarche revendicative.



Il est présenté ce mercredi 12 août au parquet en vue d’un jugement en comparution immédiate. Il est poursuivi pour dégradations de biens d’autrui et de participation à un groupement formé en vue de la préparation de violences ou de destructions.