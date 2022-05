Manifestations du 1er mai : près de 255 points de rassemblements recensés ce dimanche en France

À l’appel de la CGT, de l’Unsa, de la FSU et de Solidaires, des manifestations sont prévues partout en France en ce 1er mai, jour de la fête du travail. Au total, près de 255 points de rassemblements ont été recensés par la CGT, c’est 20 de plus que l’an dernier. À Paris, le cortège s’élancera de la place de la République à 14h30 pour rejoindre la place de la Nation.



Les revendications sont diverses. Le report de l’âge de la retraite proposé par Emmanuel Macron arrive bien évidemment en tête des préoccupations des différents syndicats. Une semaine après le second tour de l’élection présidentielle, les syndicats attendent d’Emmanuel Macron qu’il mette en place une politique plus sociale et plus écologique.



D’autres rassemblements sont également prévus ce dimanche. Les gilets jaunes devraient se déplacer en nombre, alors que les associations et ONG mobilisées sur les questions environnementales seront également présentes. À noter que la CFDT organise son propre rassemblement.