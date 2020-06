Manifestations interdites ce samedi à Lyon dans plusieurs secteurs

La préfecture du Rhône a pris un arrêté préfectoral jeudi interdisant les manifestations dans certains secteurs. Les quartiers de la Presqu’île et du Vieux-Lyon sont notamment concernés.



Plusieurs appels à manifester ont été relayés sur les réseaux sociaux. Un rassemblement contre les violences policières est attendu dans le 5e arrondissement de Lyon, devant le palais de justice. De leur côté, des Gilets Jaunes appellent à investir la place Bellecour.



En vue de ces manifestations annoncées, certains quartiers seront inaccessibles aux manifestants. Sur la Presqu’île, la place Louis Pradel et la place des Terreaux sont concernées par cet arrêté préfectoral. Les différents quais sont également interdits d’accès pour les manifestants. Les places Bellecour et Antonin-Poncet sont exclues de ce périmètre.



Une grande partie du Vieux-Lyon est concernée, comme la rue Saint-Georges et la place de la Trinité notamment.