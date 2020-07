Manifestations interdites sur la Presqu’île ce samedi à Lyon

Un arrêté préfectoral interdit “les cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs” sur la Presqu’île ce samedi de 8h à 22h. Il concerne le périmètre entre la rue Victor Hugo et les places Bellecour et des Terreaux.

Des rassemblements sont néanmoins attendus dans la journée, notamment la manifestation de soutien à Adama Traoré. Elle doit partir du palais des 24 colonnes à 14h, selon Lyon Mag. Un rassemblement de Gilets Jaunes devrait également avoir lieu.