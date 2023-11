Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise : une 6e édition sous le signe des nouveautés

Le Marathon des Vins de la Côte Chalonnaise reviendra pour une 6e édition en 2024. La course

se déroulera du 21 au 24 mars 2024 dans 14 communes de la cote Chalonnaise.



Le lancement a été suivi de la reconnaissance du parcours de la course 8 km, l’un des formats de l’édition 2024



Les coureurs passeront par Givry, Jambles, Barizey, Saint Jean-de-Veaux, Saint Martin-sous-Montaigu, Mercurey, Rully,

Fontaines, Mellecey-Germolles, Dracy-Le-Fort, Saint Léger-sur-Dheune, Dennevy, Chamilly et Aluze.

Les nouveautés 2024

– Samedi 23 mars, le centre-bourg du village de Givry sera investi par le village exposants et les départs et arrivées

des courses.

– Des animations seront proposées sous le label Grand Chalon Terre de jeux 2024.

– Un format de course inédit, “La foulée amicale”, est proposé samedi 23 mars : le parcours des 2,6 derniers km,

départ de Dracy-le-Fort. Les coureurs pourront se faire accompagner d’amis et famille, pour franchir la ligne d’arrivée tous ensemble.

– Les randonnées et marche nordique, dimanche 24 mars, au départ et arrivée à St Léger-sur-Dheune, traverseront

les villages de Dennevy, Chamilly et Aluze.