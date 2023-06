Marcelino va entraîner l’Olympique de Marseille

D’après nos confrères de L’Equipe et de RMC, le prochain entraîneur de l’Olympique de Marseille devrait être Marcelino. Le technicien espagnol de 57 ans aurait trouvé un accord avec les dirigeants phocéens et devrait ainsi s’engager pour une durée de deux ans à la tête de l’équipe première. Celui qui a entraîné Valence et Villarreal va ainsi découvrir un autre championnat que la Liga pour la toute première fois de sa carrière et aura rapidement son premier défi qui va se présenter à lui : qualifier l’Olympique de Marseille pour la Ligue des champions avec un tour préliminaire et un barrage qui vont arriver très vite.