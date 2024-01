Marlène Schiappa va reprendre ses études à Lyon

Une annonce pour le moins surprenante. En ce début d’année l’ancienne ministre Marlène Schiappa a annoncé qu’elle reprenait ses études. Sur un post posté sur LinkedIn elle se dit « Heureuse d’avoir validé aujourd’hui mon inscription à l’emlyon business school ! »

L’ancienne secrétaire d’État chargée de l’Égalité femmes-hommes justifie cette reconversion surprise au travers de son post.

« J’ai toujours eu la conviction qu’il fallait se former tout au long de sa vie. Les savoirs évoluent, la théorie aussi, les enjeux varient, et avoir été formé il y a 10, 20, 30 ans dans un domaine donné ne devrait plus aujourd’hui être considéré comme suffisant. Se confronter aux avancées, aux savoirs, aux intervenants et aux professeurs apporte toujours une nouvelle richesse intellectuelle. » explique l’ancienne ministre.

Marlène Schiappa va donc reprendre ses études dans le campus qui s’apprête à déménager dans le 7e arrondissement de Lyon ou à distance ? La question reste en suspens.

R.M