Samedi dernier, la nouvelle station-service de Marmagne a ouvert pour les usagers. Cette station avait été laissé à l’abandon durant 12 ans et a donc finalement été relancée, pour le plus grand plaisir des automobilistes qui circulent régulièrement entre Autun et Montchanin ou Le Creusot. Elle se situe dans le centre-bourg de Marmagne.