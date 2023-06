Marseille : 11 embarcations touchées par les flammes suite à un incendie dans le port de l’Estaque

D’après nos confrères de La Provence, un incendie s’est déclaré ce mardi après-midi dans le port de l’Estaque dans le 16e arrondissement de Marseille. Il s’agit de la deuxième fois en un peu plus d’un mois que des flammes ont touché ce port d’après le quotidien régional. Hier ce sont onze bateaux qui ont été touchés par le feu. Près de 50 marins-pompiers sont intervenus et ont réussi à éteindre l’incendie, et des moyens de dépollution ont été mis en place pour éviter les fuites d’hydrocarbures.