Marseille : 50 nouveaux radars installés dans les rues de la ville d’ici 2023

Nous l’évoquions il y a quelques jours : trois nouveaux radars sont désormais en service sur la rocade L2. En ville, cela ne semble pas prêt de s’arrêter. La Provence révèle que dans le cadre d’un vaste plan de déploiement national, les routes de Marseille intra muros vont voir surgir, entre fin 2022 et début 2023, pas moins d’une cinquantaine de radars urbains.

Selon les informations du quotidien, voici la liste des voies en question : le cours Franklin-Roosevelt (1er), les boulevards Baille (5e) et Sakakini (4-5e), les Prado 1 et 2 ainsi que Michelet, le boulevard Charles-Livon (7e), la Corniche Kennedy, le boulevard Rabatau (8-10e), la route Léon-Lachamp (9e), les boulevards Romain-Rolland (10e), de la Valbarelle et de la Millière (11e), l’avenue des Peintres-Roux (11e), la rue Albert Einstein (13e), les avenues Raimu (14e), de Saint-Antoine et de la Viste (15e), et enfin les chemins de la Bigotte et du Littoral (15e).

Pour rappel, aujourd’hui, les radars fixes classiques sont présents sur la L2 donc, sur quatre voies communales (avenue Jean-Paul-Sartre, avenue Raimu, boulevard de Saint-Loup, boulevard Roland-Dargelès), sur les parties marseillaises des autoroutes A7, A55 et A50, dans la Gineste et sous le tunnel du Vieux-Port.

Une trentaine de radars devrait également être implantée dans d’autres villes du département.