Marseille : 6 plages rouvertes après un épisode de pollution

Alors que mercredi soir la Ville de Marseille avait annoncé la fermeture de l’intégralité de ses plages suite à un épisode de pollution, des analyses ont permis la réouverture de six d’entre elles ce jeudi après-midi d’après nos confrères de La Provence. Les plages qui sont donc désormais accessibles sont : la place Saint Estève au Frioul, les plages des Catalans et du Prophète ainsi que les plages au Nord à savoir Corbières la Lave, Corbières Batterie et Corbières Fortin. Les plages encore fermées ce jeudi soir étaient les suivantes : Petit Roucas, Grand Roucas, Prado Sud, Huveaune, Borély, Bonneveine, Vieille Chapelle, Pointe-Rouge.