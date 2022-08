Marseille accélère la vaccination contre la variole du singe

Face à la décision du ministère de la Santé d’élargir la campagne de vaccination contre la variole du singe, la ville de Marseille a activé ses services.

Depuis le 29 juillet, le Cegidd (centre gratuit d’information, de dépistage et de diagnostic des infections à VIH, des hépatites virales et des infections sexuellement transmissibles) a ouvert des créneaux de vaccination dans deux centres du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône. Entre 40 et 50 vaccinations y sont effectués par semaine.

Alors que Santé publique France a recensé 2 601 cas ce mercredi 10 août, le gouvernement a également autorisé cinq pharmacies françaises d’administrer le vaccin, dont une marseillaise.