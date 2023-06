Marseille : Beyoncé en concert au Vélodrome ce dimanche

L’Orange Vélodrome de Marseille se prépare à un grand show, ce dimanche 11 juin, avec la tenue du concert de Beyoncé, dont le dernier passage dans la cité phocéenne remonte à 2007. 55 000 spectateurs sont attendus pour ce concert de 3h qui débutera à 20h.

“En raison de la forte affluence attendue autour du stade Orange Vélodrome, la RTM modifie le service de ces lignes, dimanche 11 juin dès 17h00”, indique la RTM sur son site. Les deux lignes de métro sont renforcées, les lignes de tramway T1 et T3 sont renforcées et prolongées. Pour le T1, le dernier départ de Noailles est à 1h15, 1h20 pour le T3 au départ de Castellane. Le trajet des lignes de bus 22, 23, 44 et 45 est modifié.