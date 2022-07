Marseille : bientôt un nouveau modèle de croisière

La ville de Marseille envisage de créer un nouveau modèle de croisière afin de favoriser une nouvelle expérience aux touristes.

Pour visiter le site de Notre-Dame-de-la-Garde ou du Vieux port, le maire adjoint en charge de l’économie veut modifier le parcours touristique des croisiéristes à la sortie des navires. Alors qu’un million et demi de visiteurs sont attendus cette année, Laurent Lhardit cherche à trouver des “circuits alternatifs” au lieu du parcours traditionnel, le dépôt au bout du quai puis le réacheminement vers le navire.

La municipalité compte donc se tourner vers des compagnies privées afin de réinventer le tourisme sur la Cannebière. Et ce projet, nommé “Expérience renouvelée”, vise « à offrir aux passagers la possibilité d’explorer de manière authentique chacune des destinations proposées, notamment grâce à un nouveau concept d’escales plus longues visant à permettre aux passagers de prendre le temps de découvrir en profondeur Marseille et ses environs », a indiqué Laurent Lhardit dans les colonnes de La Provence.

Une refonte du programme d’excursions, dont certaines ont été élaborées en partenariat avec des spécialistes du tourisme durable, a été effectuée dans le but de faire découvrir aux visiteurs les trésors cachés de la ville, en plus des sites touristiques incontournables.