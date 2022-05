Marseille : cet été, il faudra réserver pour bronzer à la calanque de Sugiton

Le parc national des Calanques lance une expérimentation quelque peu originale à Sugiton. À partir du dimanche 10 juillet et jusqu’au 21 août, les touristes comme les locaux devront réserver leur place de serviette en ligne via le site internet du parc national des calanques. Le but est de limiter l’accès à l’endroit, particulièrement fragilisé par la surfréquentation l’été, où il est possible d’atteindre 2 500 personnes en même temps.

Il n’y aura que 400 réservations possibles par jour. Chaque personne est limitée à huit réservations par été et il est possible de réserver pour un groupe de cinq personnes maximum.