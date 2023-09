Marseille chute à Monaco

Marseille s’est incliné 3-2 ce samedi soir à Monaco pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. Après avoir mené deux fois au score, les Phocéens ont été surpris par les Monégasques pour la première de Gattuso.



La rencontre avait pourtant bien débuté pour les Marseillais, qui ont ouvert le score dès la 32e seconde de jeu par l’intermédiaire de Ndiaye. Malheureusement, l’OM n’est pas parvenu à conserver son avantage au tableau d’affichage et s’est fait reprendre dès la 8e minute avec l’égalisation d’Akliouche.



Loin de se laisser abattre, l’OM est repassé devant grâce à un but de Samuel Gigot (18e) sur un centre de Ndiaye. Mais trois minutes plus tard, l’ASM égalise de nouveau par l’intermédiaire de Folarin Balogun.



Le troisième but monégasque interviendra à la 52e minute, il sera une nouvelle fois signé Akliouche.



Les Marseillais affronteront Brighton en Ligue Europa ce jeudi.