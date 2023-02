Marseille : de nouvelles perturbations à prévoir en ce jour de grève

Pour cette 5e journée de mobilisation contre la réforme des retraites, Les syndicats s’attendent à une mobilisation moindre ce jeudi, en plein milieu des vacances scolaires. Mais des perturbations sont tout de même à prévoir dans les transports.

La SNCF annonce plus de 2 TGV sur 3 sur l’axe Sud-Est. La RTM prévoit une fréquence modifiée sur les lignes 1 et 2 du métro et un service quasi-normal sur les lignes de tramway. La direction générale de l’aviation civile annonce un trafic perturbé à l’aéroport de Marseille jusqu’à 6h vendredi matin.

Le cortège s’élancera à 10h30 depuis le Vieux-Port jusqu’à la Porte d’Aix.