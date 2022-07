Marseille : des animations culturelles et sportives tout l’été

Ça va bouger à Marseille ! Le dispositif “L’Été Marseillais” revient dans la cité phocéenne et aura lieu du 8 juillet au 28 août. Le fil conducteur de l’édition 2022 est : la nature.



“Les Marseillaises et les Marseillais pourront ainsi profiter pleinement de leur ville grâce à la piétonnisation du Vieux-Port accompagnée d’une végétalisation renforcée, de la mise en place de brumisateurs, d’un terrain de boules et d’un mobilier urbain en plus grand nombre qui permettra de se reposer“, indique le site de la Ville.



Pour la troisième fois, la Ville de Marseille met en place de nombreuses activités culturelles et sportives.



Concernant les animations, il sera possible d’aller voir de nombreuses expositions, de se rendre dans des marchés, d’aller au cinéma ou encorde d’assister à des concerts.



Du côté du sport, les habitants de la ville pourront participer à des ateliers de boxe éducation, breakdance, escalade, roller, rugby, tir-à-l’arc…



Pour marquer le lancement de cette 3ème édition, c’est le “cabaret aérien Rouge !” qui enchantera le Vieux-Port.

Rendez-vous ce vendredi 8 juillet à 22h00 sur le Quai de la Fraternité pour un spectacle circassien et aérien.



Retrouvez la programmation complète en cliquant sur ce lien.