Marseille : des dîners et déjeuners gratuits pour les étudiants

L’association Sortie d’Amphi, en partenariat étroit avec la Ville de Marseille, organise, du 2 au 8 octobre 2023, une semaine d’accueil proposée à l’ensemble des étudiants, pour faciliter leur intégration et leur bienvenue sur le territoire.

La Ville de Marseille accueillera également la « Nuit des étudiants du monde »à l’Espace Bargemon le jeudi 5 octobre et proposera des visites guidées de l’Opéra et du Musée d’Histoire durant cette semaine d’animations et de découverte de la ville.

Dans le cadre de la semaine d’accueil des étudiants des déjeuners seront offerts, toute la semaine selon le calendrier suivant:

lundi 2 octobre à Saint-Jérôme

mardi 3 octobre à Saint-Charles

mercredi 4 octobre à Luminy

jeudi 5 octobre à Galinat/Timone

vendredi 6 octobre à Chateau-Gombert

Dans la continuité, du 3 octobre au 19 décembre, tous les mardis soirs, la Ville de Marseille propose à tous les étudiants marseillais un dîner gratuit au restaurant universitaire Canebière.