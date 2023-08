Marseille : disparition inquiétante d’un homme dans le quartier du Rouet

Un homme âgé de 58 ans, Alain Nitard, domicilié dans le quartier du Rouet, dans le 8e arrondissement de Marseille, n’a plus donné signe de vie depuis le 30 juillet dernier, vers 6h du matin, alors qu’il venait de quitter son domicile pour effectuer un footing. Sans nouvelle de lui, sa famille a décidé de lancer un appel à témoins.

Dans une description relayée par La Provence, l’homme en question était vêtu d’un t-shirt beige avec des carreaux de couleur rouge, rose et bleu sur le torse, d’un short foncé et de baskets de sport vert bleuté. Il mesure 1 m 73, est de corpulence “normale” avec un léger ventre”, et porte des cheveux noirs, rasés courts, ainsi que des lunettes de vue.

L’individu a été géolocalisé pour la dernière fois le 30 juillet à 6h40, au 550, avenue du Prado, tandis que son téléphone portable a cessé d’émettre à 7h03. Toute personne ayant des informations est invitée à contacter le commissariat du 8e arrondissement de Marseille.