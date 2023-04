Marseille : fusillade dans un commerce du 3e arrondissement

Une fusillade a eu lieu samedi soir, aux alentours de 22h, devant un magasin d’alimentation situé à l’entrée de la cité Félix Pyat, rue Edouard-Crémieux, dans le 3e arrondissement de Marseille, rapport La Provence. Quatre hommes présents à l’intérieur on été visés par des tirs. Tous ont été blessés aux membres inférieurs, dont un gravement, précise le quotidien, et huit étuis de calibre 9 mm ont été retrouvés sur place par les forces de l’ordre.

Le pronostic vital de ce dernier n’est plus engagé ce dimanche matin. Les quatre victimes, âgées entre 24 et 29 ans, ont été hospitalisées, deux à l’hôpital Nord et deux à La Timone. Interrogées ce dimanche matin, celles-ci n’ont pas vu le tireur et pensent être des victimes collatérales, d’après une source policière.