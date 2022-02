Marseille : Jean-Michel Blanquer en visite

Lundi, le ministre de l’Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, était en visite dans une école marseillaise en compagnie de Sarah El Haïry, la secrétaire d’État en charge de la Jeunesse et de l’engagement.

C’est au collège Stéphane-Mallarmé qu’ils ont pu rencontrer une classe « défense et sécurité globale ». Des activités et des temps d’échanges ont été organisés avec les élèves et les pompiers, ainsi qu’avec les équipes du centre loisir jeune de la police nationale.

Les enseignants du collège ont profité de cette présence ministérielle pour faire entendre leurs revendications, donnant une lettre au ministre faisant état de leurs sentiments d’être malmenés et négligés dans l’exercice de leurs fonctions. Des rendez-vous devraient avoir lieu avec l’académie.