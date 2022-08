Marseille : la CGT alerte sur la situation de la bibliothèque de l’Alcazar

Dans une lettre adressée au maire de Marseille, Benoît Payan, la CGT alerte sur la situation alarmante de la bibliothèque de l’Alcazar.

Le syndicat dénonce notamment la souffrance des agents au travail, le manque d’effectif et plusieurs dysfonctionnements internes et en fait appel appelle à “l’alerte éthique”, le dispositif mis en place par la mairie pour lutter contre la corruption et le manquement à la déontologie.

Il dénonce également une “maltraitance managériale” et “une mainmise sur le recrutement et la promotion des agents”.

Alors qu’une enquête initiée par la Ville montre que “93 % des membres du personnel ne croient plus en l’avenir des bibliothèques”, les défenseurs de ces établissements attendent de nouvelles mesures cette semaine.