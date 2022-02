Marseille : la cité phocéenne dans le top 50 des villes les plus embouteillées au monde

L’entreprise hollandaise TomTom a dévoilé son classement 2021 des villes les plus embouteillées au monde. À l’intérieur de ce dernier, on retrouve deux villes françaises dans le top 50 avec la capitale classée 37e et la cité phocéenne 6 places plus loin.

Concernant le trafic, il est supérieur de 35% par rapport aux conditions normales de circulation et connaît donc une hausse de 5% par rapport à 2020. Selon TomTom, le 30 septembre dernier était la journée la plus embouteillée de l’année pour la cité phocéenne.

Toujours d’après les indicateurs de l’entreprise hollandaise, ce sont les matins de semaines aux alentours de 8h et le soir entre 17h et 18h que la congestion est la plus élevée : entre 60 et 80% de trafic en plus par rapport aux conditions normales de circulation.