Marseille : la Ville appelle à la plus grande vigilance face aux fortes chaleurs

Ce vendredi 15 juillet, le département des Bouches-du-Rhône est placé en vigilance jaune canicule. La température devait atteindre 37°C au plus fort de la journée à Marseille et environ 25°C la nuit. Ce week-end, il fera environ 33°C la journée et 21°C la nuit. Ainsi, la Ville de Marseille appelle ses habitants à la plus grande vigilance et d’adopter les bons réflexes.



Voici ses conseils :

– Prévenir les risques liés à la chaleur ;

– Fréquenter des locaux équipés d’une climatisation pour bénéficier de températures plus fraîches quelques heures par jour ;

– Éviter les sorties aux heures les plus chaudes ;

– S’abriter à l’ombre dans les parcs ;

– Aérer son logement pour faciliter un rafraîchissement naturel de son habitation ;

– Favoriser les contacts avec l’entourage ;

– Boire 1,5 L d’eau par jour ;

– Ne jamais prendre un repas sans boire de verre d’eau ;

– Boire au moins un verre d’eau dans la matinée ;

– Enlever la sueur ;

– Mouiller son visage, son cou, ses jambes, soit avec un linge humide, soit un pulvérisateur.

Pour la semaine prochaine, en fonction de l’évolution de la situation, Météo France n’exclut pas un renforcement de la vigilance.