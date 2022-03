Marseille : la Ville entend éradiquer la précarité énergétique d’ici 2030

Consacrez plus de 8 % de vos revenus pour vous chauffer revient à vous inclure dans la catégorie des personnes en précarité énergétique, une situation qui touche 50 000 foyers à Marseille, payent de trop grosses factures de chauffage ou choisissent de ne plus se chauffer plus l’hiver, quitte à souffrir du froid.

Face à cette urgence et à cette situation qui risque de croître encore avec l’explosion du coût de l’énergie, la Ville de Marseille a décidé de s’associer à l’organisation non gouvernementale “Stop à l’exclusion énergétique” afin de mettre à disposition des plus précaires une aide de 5 000 euros pour qu’il n’y ait pas de reste à charge lors des rénovations de leurs habitations, dans le but d’éradiquer définitivement la précarité énergétique d’ici 2030, indique France Bleu.