Marseille : la Ville s’engage contre la précarité énergétique

Face à la flambée du coût de l’énergie, la Ville de Marseille se mobilise contre la précarité énergétique. Elle lance un appel à projets pour cibler les populations les plus en difficulté et leur proposer des solutions et un soutien adapté.



Retrouvez, ci-dessous, les appels actuellement en cours avec toutes les modalités pour savoir qui peut se porter candidat et comment procéder.



https://www.marseille.fr/appels-a-projets-de-la-ville-de-marseille