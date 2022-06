Marseille : lancement de l’appel à participation pour la rénovation de la plage des Catalans

La Ville de Marseille souhaite avoir l’avis de ses habitants au sujet de la future rénovation de la plage des Catalans, située dans le 7e arrondissement. Accessible depuis le centre-ville, elle voit passer chaque année des milliers de Marseillais et de touristes.



En 2019, un projet d’aménagement de la plage avait été retenu pour améliorer l’accueil de tous. Depuis le 14 juin et jusqu’au 9 juillet prochain, la Ville de Marseille a donc ouvert ce projet à la participation des habitants de la ville phocéenne via un formulaire en ligne.



Cette première phase de participation concerne notamment l’amélioration de l’offre commerciale, la mise à disposition de nouveaux services ainsi que les aménagements à prévoir à l’entrée du site, afin de prendre en compte les modes de transports doux.



Selon MarsActu, les travaux sur la plage sont annoncés pour 2023 et devraient durer 18 mois. Le budget total est de 11,2 millions d’euros.