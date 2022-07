Marseille : lancement d’un plan contre la pauvreté

Ce mardi 12 juillet, la mairie marseillaise et les services de l’Etat ont annoncé la mise en place d’un plan contre la pauvreté pour aider les sans-abris.



Lors de la première “Nuit de la Solidarité”, une centaine d’équipes composées de bénévoles se sont rendues dans l’hyper-centre, ainsi que dans les principaux villages périphériques, afin d’aller à la rencontre des sans-abris et de remplir avec eux un questionnaire visant à faire un état des lieux des situations et des besoins de chacun. 400 sans-abris ont ainsi pu être recensées uniquement sur la voie publique.

Un appel à contribution a été lancé



Grâce à ces données, la Ville de Marseille va essayer de répondre au mieux à leurs besoins. Beaucoup de sans-abris ont déploré un manque d’accès à l’eau. Ainsi, en 2023, un grand pôle municipal d’hygiène et de santé ouvrira ses portes. Il comprendra des douches, une laverie, une bagagerie et un accompagnement social et médical. En attendant, des douches municipales ont été installées dans la cité phocéenne.



De plus, bien que le nombre d’associations marseillaises venant en aide aux personnes dans le besoin soient nombreuses, il faudra, selon la Ville, « réorganiser les maraudes et trouver des moyens de répondre à tous les besoins ».



Un appel à contribution a été lancé pour soumettre des idées d’actions à mettre en oeuvre pour aider les sans-abris.